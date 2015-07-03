德国称美国监听本国高官活动伤害两国安全关系

路透贝鲁特/华盛顿7月2日（记者 Michael Nienaber/Lesley Wroughton） - 德国总理默克尔的发言人Steffen Seibert周四称，德国很重视有关美国监听德国政府高官的最新报导，这令两国的安全合作关系变得紧张。

德国媒体此前报导称，美国国家安全局监听过数位德国政府高官，当中包括经济和财政部长以及默克尔。

“此类一而再发生的事件，令对我们公民安全很重要的德美情报合作关系变得紧张，”Seibert在声明中称。

默克尔的幕僚长阿特麦尔（Peter Altmaier）早些时候采取不同寻常的举动，召见美驻德大使，要求就相关报导作出解释。

Seibert称，阿特麦尔对美驻德大使称，美方必须遵守德国法律，违反德国法律会受到惩罚。

美国国务院发言人柯比（John Kirby）证实阿特麦尔召见过美驻德大使，但没有透露详情。该发言人否认相关报导对两国关系造成负面影响。

“我能告诉大家的是，我们与德国的牢固关系没有出现任何变化，而且还会继续与德国保持牢固关系，”柯比说道。

《南德意志报》及德国ARD电视台报导称，美国国家安全局对德国政府机构的69个电话和传真号码进行过监听。报导还称，其依据是维基解密网站发布的文件。

报导称，被监听的官员包括经济部长以及数位副部长。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王琛

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