默克尔对被美国监听真不知情吗？

标题新闻：美商务部将把中兴通讯从贸易黑名单中删除，此前该公司承认违反制裁伊朗的贸易禁令
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(本文由路透中文网编译提供)
路透柏林10月29日 - 有关默克尔的一部传记中提到，默克尔回忆起小时候在东德时，她打电话时间一长父母就会很紧张，母亲总说：“赶紧挂电话！史塔西（Stasi，东德情报机构）在监听，你说的话都会被录下来。”
然而，从铁幕时代的儿童到现在的德国总理，默克尔显然不再担心被窃听。
默克尔上周致电美国总统奥巴马，要求就媒体关于美国国家安全局(NSA)监听她手机的报道作出解释。但对于那些一直警告说美国监听无处不在的人而言，这通电话抗议并不是那么可信。
批评人士称，对于美国监听一事，默克尔要么是真天真，要么就是故意在国人面前装意外。
惊悚小说作家、前路透记者Frederick Forsyth表示：“默克尔是伴随着监听长大的。唯一让我感到吃惊的是，这事竟令民众感到意外。”
他对路透表示：“知道过去30年来都在发生什么事的人，都会假定所有电子通讯都会被监控。”
1989年柏林墙被推倒前，东德的史塔西秘密警察无处不在，安插在西柏林和西德的间谍和眼线有2,000名，当时西德总理维利·勃兰特（Willy Brandt）身边的一名助手就在其中，该机构还在东德进行了大量的电话窃听活动。
默克尔现年59岁，年轻时曾被一名史塔西特工接近过。默克尔在申请一份大学工作时，这名特工曾试图招募她。默克尔拒绝了，称这不是她想要的。后来她还将此事告诉了德国电视台。
如今，众多史塔西特工的技能仍未被埋没。德国《明镜》周刊上月报道称，一些前史塔西密码破译员现正为德国政府工作。
监听丑闻曝光后，德国二战后首次召见了美国驻德国大使，这也是十年来两国盟友关系出现的最严重的一次裂隙。默克尔称：“监听朋友是完全不能接受的。”
监听事件令德国民众愤慨不已，并让德国人紧紧地团结在默克尔身后，虽然她的姿态或许更多是为了作秀，并非真正的愤怒。
今年8月在竞选期间，默克尔及其内阁官员一开始曾淡化他们对NSA“棱镜”计划的知情程度。当时报道称，一个月美国情报人员就会监控德国5亿电话、电邮及短信，德国政府办公室和官员也被监听。
柏林自由大学（Free University）的政治学家Christian Lammert说：“默克尔在假装惊讶。隐私在德国是个大问题，她必须装傻，否则会面临信任问题。”
一些德国政府高级官员认为电话和电邮被监控不值得大惊小怪，副总理罗斯勒(Philipp Roesler)对《西塞罗》杂志说：“一旦成为政府官员，你必须假定会发生这种事--来自各方的。”(完)
编译：靳怡雯 发稿：程芳
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