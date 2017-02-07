德国政府、行业团体和工会发表联合声明 谴责保护主义行径

台湾司法院大法官释宪将允许同性婚姻 为亚洲首例
路透台北5月24日 - 台湾司法院的大法官周三针对同性婚姻做出释宪案指出，台湾现行未保护同性婚姻的民法有关规定属于违宪。有关机关应于解释公布日起两年内，进行相关法律之修正或制定。
路透柏林2月7日 - 德国政府、行业团体和工会周二发表联合声明，称寻求贸易保护主义政策不是解决全球所面临挑战的答案。不过该声明未直接提及美国总统特朗普。
“保证欧洲工业和经济普遍强劲的必要性，不仅仅来自于美国的情势以及英国退欧的影响，”该声明称。“推动政治和经济保护主义是错误的做法。”(完)
(编译 李春喜 审校 艾茂林)
路透台北5月24日 - 台湾司法院的大法官周三针对同性婚姻做出释宪案指出，台湾现行未保护同性婚姻的民法有关规定属于违宪。有关机关应于解释公布日起两年内，进行相关法律之修正或制定。
路透伦敦5月24日 - 英国内政大臣拉德周三称，曼彻斯特致22人死亡、59人受伤的爆炸案中，自杀式炸弹袭击者之前是为安全机构所知的，而且此人可能不是单独行动。
路透伦敦5月24日 - 英国警方周三称，在曼彻斯特爆炸案之后，将增加伦敦街头的警力，政府还将部署军队守卫一些重要场所，包括白金汉宫和唐宁街。这场自杀式炸弹袭击造成22人丧生。