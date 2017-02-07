德国政府、行业团体和工会发表联合声明 谴责保护主义行径

路透柏林2月7日 - 德国政府、行业团体和工会周二发表联合声明，称寻求贸易保护主义政策不是解决全球所面临挑战的答案。不过该声明未直接提及美国总统特朗普。

“保证欧洲工业和经济普遍强劲的必要性，不仅仅来自于美国的情势以及英国退欧的影响，”该声明称。“推动政治和经济保护主义是错误的做法。”(完)