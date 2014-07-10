德曝又一起涉美间谍案，间谍纷争愈演愈烈

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路透柏林/华盛顿7月9日(记者 Thorsten Severin/Mark Hosenball) - 德国政界周三对该国国防部有工作人员涉嫌充当美国间谍的消息表示愤怒，就在几天前，德国有一名情报人员因涉嫌充当美国中情局内线被捕。

德国联邦检察官称，当局已针对最新这起间谍案开展搜查工作。

安全消息人士告诉路透，最新这起间谍案的嫌犯来自军方，在国防部工作，看来尚未逮捕此人。其他了解调查情况的消息人士则称，嫌犯是德国外交部官员，因任务派至国防部工作。

国防部证实其办公处所被搜查，但未提供其它细节。

德国国防部长范德莱恩（Ursula von der Leyen）在接受《柏林报》采访时表示：“目前尚不清楚内情。”

社民党与默克尔领导的联盟党共掌政权，社民党秘书长法依米（Yasmin Fahimi）呼吁美国“立即清除牵涉此案的使馆工作人员，并立即停止在德国的一切间谍活动”。

默克尔的发言人赛博特（Steffen Seibert）表示，德国与美国在如何平衡安全需要与民权方面存在严重分歧。但德国官员强调，他们确实在很大程度上仰仗美方情报。

上周被逮捕的德国情报人员承认，他将相关文件交给了一名美国人，其中包括德国国会委员会对斯诺登披露的美国在德间谍活动的调查细节。

中情局和其他美国政府机构拒绝就此案置评。但有美国官员告诉路透，中情局确实参与了招募这名德国情报人员作为内线，而对于德国媒体称这名情报人员最初在两年前就被招募的报导，美国官员未表异议。

《南德意志报》称，最新这起间谍案比上周曝出的间谍案更严重。（完）