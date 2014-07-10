德曝又一起涉美间谍案，间谍纷争愈演愈烈

美股业绩：eBay第二季获利预估不如市场预估，盘后股价下跌2.5%
路透4月19日 - eBay周三发布的第二季获利预估不如分析师预期；因在与劲敌亚马逊(Amazon.com)展开激烈竞争的情况下，公司耗费巨资改造并推广其电子商务平台。
(本文由路透中文网编译提供)
路透柏林/华盛顿7月9日(记者 Thorsten Severin/Mark Hosenball) - 德国政界周三对该国国防部有工作人员涉嫌充当美国间谍的消息表示愤怒，就在几天前，德国有一名情报人员因涉嫌充当美国中情局内线被捕。
德国联邦检察官称，当局已针对最新这起间谍案开展搜查工作。
安全消息人士告诉路透，最新这起间谍案的嫌犯来自军方，在国防部工作，看来尚未逮捕此人。其他了解调查情况的消息人士则称，嫌犯是德国外交部官员，因任务派至国防部工作。
国防部证实其办公处所被搜查，但未提供其它细节。
德国国防部长范德莱恩（Ursula von der Leyen）在接受《柏林报》采访时表示：“目前尚不清楚内情。”
社民党与默克尔领导的联盟党共掌政权，社民党秘书长法依米（Yasmin Fahimi）呼吁美国“立即清除牵涉此案的使馆工作人员，并立即停止在德国的一切间谍活动”。
默克尔的发言人赛博特（Steffen Seibert）表示，德国与美国在如何平衡安全需要与民权方面存在严重分歧。但德国官员强调，他们确实在很大程度上仰仗美方情报。
上周被逮捕的德国情报人员承认，他将相关文件交给了一名美国人，其中包括德国国会委员会对斯诺登披露的美国在德间谍活动的调查细节。
中情局和其他美国政府机构拒绝就此案置评。但有美国官员告诉路透，中情局确实参与了招募这名德国情报人员作为内线，而对于德国媒体称这名情报人员最初在两年前就被招募的报导，美国官员未表异议。
《南德意志报》称，最新这起间谍案比上周曝出的间谍案更严重。（完）
编译：靳怡雯 发稿：朱淑珍
路透4月19日 - eBay周三发布的第二季获利预估不如分析师预期；因在与劲敌亚马逊(Amazon.com)展开激烈竞争的情况下，公司耗费巨资改造并推广其电子商务平台。
“如果期铜今日连续第二日未能收在5,652美元之上，可能会下探下一个支撑位5,536美元，”INTL FCStone的分析师Edward Meir说。
以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月17日当周 4月19日(三) 2300 日本路透短观制造业景气判断指数 4月 -- 正25 2350 日本出口(较上年同期) 3月 +6.7% +11.3% 进口(较上年同期) +10.4% +1.2% 贸易收支(亿日圆) 顺差5,758 顺差8,134 2350 日本投资外国债券(亿日圆) 上周 -- 卖超21,768 外资投资日股(亿日圆)