默克尔称对盟友进行间谍活动是浪费精力

路透柏林7月10日 - 德国总理默克尔周四被问及两起涉及美国的间谍案时称，对盟友进行间谍活动是浪费精力。

“我认为，对盟友进行间谍活动……是浪费精力。我们有这么多问题，我们应当关注重要的事情，”默克尔在与到访的摩尔多瓦总理Iurie Leanca召开新闻发布会时说。这是默克尔迄今就此事发表的措辞最强烈的言论。

默克尔称，当务之急应当是应对叙利亚危机和反恐等事宜，盟友之间的信任也应当加强。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王琛

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