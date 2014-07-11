默克尔称对盟友进行间谍活动是浪费精力

朝鲜在建军85周年之际进行大规模实弹演习--韩联社
路透首尔4月25日 - 韩国联合通讯社周二报导称，朝鲜(北韩)在周二人民军建军85周年当天进行了大规模火炮演习。 韩联社援引未具名韩国政府消息人士的话称，有迹象显示朝鲜军方正在其东海岸城市元山附近地区进行大规模实弹演习。 韩国国防部未立即证实该报导。(完) (编译 徐文焰；审校 王丽鑫)
路透柏林7月10日 - 德国总理默克尔周四被问及两起涉及美国的间谍案时称，对盟友进行间谍活动是浪费精力。
“我认为，对盟友进行间谍活动……是浪费精力。我们有这么多问题，我们应当关注重要的事情，”默克尔在与到访的摩尔多瓦总理Iurie Leanca召开新闻发布会时说。这是默克尔迄今就此事发表的措辞最强烈的言论。
默克尔称，当务之急应当是应对叙利亚危机和反恐等事宜，盟友之间的信任也应当加强。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王琛
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路透首尔4月25日 - 韩国联合通讯社周二报导称，朝鲜(北韩)在周二人民军建军85周年当天进行了大规模火炮演习。 韩联社援引未具名韩国政府消息人士的话称，有迹象显示朝鲜军方正在其东海岸城市元山附近地区进行大规模实弹演习。 韩国国防部未立即证实该报导。(完) (编译 徐文焰；审校 王丽鑫)
路透北京4月25日 - 中国最高人民检查院周二称，近日，河北省、贵州省检察机关依法对国家统计局原党组书记、局长王保安涉嫌受贿案，四川省人民政府原副省长李成云涉嫌受贿案提起公诉。
路透华盛顿/北京4月24日 - 美国总统特朗普周一称，联合国安理会必须准备对朝鲜采取新的制裁，因对其最早在周二进行第六次核试验的担忧加剧。