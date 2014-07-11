德国要求中情局驻德国站站长离境

路透柏林7月10日(记者 Madeline Chambers) - 德国周四要求美国中央情报局(CIA)驻柏林情报站站长离境，充分表明德国总理默克尔对美国间谍活动的愤怒。德国近日接连曝出两起美国招募德国官员作为内线的事件。

间谍丑闻令美德关系降至低点。此前有消息称默克尔本人的手机也曾遭到美国特工窃听。

默克尔表示：“对盟国进行间谍活动……是浪费精力。我们有这么多问题，我们应该关注重要的事情。”

默克尔在柏林表示：“也许在冷战时期，互不信任是普遍现象。但现在是21世纪，面临的是全新的威胁。”

默克尔的发言人称，要求美国驻德国使馆的最高情报官员离境，是由于美国在德国的情报活动引发质疑，也是呼应德国检察官正在开展的调查。

美国白宫一名发言人拒绝就此直接置评，但她强调称：“我们与德国的安全和情报关系非常重要，这保证了德国人民与美国人民的安全……保持合作至关重要。”

美国政府消息人士称，这名被要求离境的官员是中情局驻柏林站站长。一名德国消息人士称，如果这名官员不主动离开，可能面临被强制驱逐出境。（完）

编译：靳怡雯 发稿：朱淑珍

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