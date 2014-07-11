德国要求中情局驻德国站站长离境

朝鲜在建军85周年之际进行大规模实弹演习--韩联社
路透首尔4月25日 - 韩国联合通讯社周二报导称，朝鲜(北韩)在周二人民军建军85周年当天进行了大规模火炮演习。 韩联社援引未具名韩国政府消息人士的话称，有迹象显示朝鲜军方正在其东海岸城市元山附近地区进行大规模实弹演习。 韩国国防部未立即证实该报导。(完) (编译 徐文焰；审校 王丽鑫)
路透柏林7月10日(记者 Madeline Chambers) - 德国周四要求美国中央情报局(CIA)驻柏林情报站站长离境，充分表明德国总理默克尔对美国间谍活动的愤怒。德国近日接连曝出两起美国招募德国官员作为内线的事件。
间谍丑闻令美德关系降至低点。此前有消息称默克尔本人的手机也曾遭到美国特工窃听。
默克尔表示：“对盟国进行间谍活动……是浪费精力。我们有这么多问题，我们应该关注重要的事情。”
默克尔在柏林表示：“也许在冷战时期，互不信任是普遍现象。但现在是21世纪，面临的是全新的威胁。”
默克尔的发言人称，要求美国驻德国使馆的最高情报官员离境，是由于美国在德国的情报活动引发质疑，也是呼应德国检察官正在开展的调查。
美国白宫一名发言人拒绝就此直接置评，但她强调称：“我们与德国的安全和情报关系非常重要，这保证了德国人民与美国人民的安全……保持合作至关重要。”
美国政府消息人士称，这名被要求离境的官员是中情局驻柏林站站长。一名德国消息人士称，如果这名官员不主动离开，可能面临被强制驱逐出境。（完）
编译：靳怡雯 发稿：朱淑珍
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