独家：美国中情局与德国“双料间谍“事件有关

路透华盛顿7月7日(记者 Mark Hosenball) - 两名熟悉情况的美国官员周一称，美国中央情报局(CIA)与一起针对德国的间谍行动有关。此次行动涉嫌招募了一名德国情报官员作为内线，此事再次引发德国的愤慨。

其中一名官员称，CIA局长布伦南（John Brennan）已要求就此事向美国国会的重要成员介绍情况。此次间谍事件可能为美德之间制造新的嫌隙。

目前还不清楚布伦南是否、以及何时向议员介绍相关情况。CIA拒绝就此事置评。

德国联邦检察官办公室上周发布声明称，逮捕了一名涉嫌为外国充当间谍的31岁男子，调查仍在进行中。但声明未提供进一步细节。

德国政界人士透露，这名嫌犯承认向一名美国人提供了有关德国国会委员会对斯诺登披露的美国窃听活动的调查细节，这名男子是德国情报机构的工作人员。

前述两名美国官员证实CIA与此事有关，但他们要求匿名，且未提供更多细节。

白宫新闻秘书恩内斯特（Josh Earnest）拒绝就此事置评。（完）

编译：靳怡雯 发稿：朱淑珍

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