德国称默克尔手机可能被美国监控

路透柏林10月23日(记者 Noah Barkin) - 德国总理默克尔的发言人称，德国政府已得到情报，美国或曾监控默克尔的手机，默克尔周三已致电美国总统奥巴马，要求其立即给予解释。

默克尔发言人在一份措辞强烈的声明中称，默克尔告知奥巴马，如果真曾发生此类监控事件，这将严重损害两国间的相互信任。

声明称：“她(默克尔)明确表示，如果证实确有其事，她认为这种行为是完全不能接受的，并明确予以谴责。”

白宫发言人卡尼在华盛顿对该新闻回应称，奥巴马向默克尔保证，美国没有在对默克尔的通讯进行监控，未来也不会。

当被问及过去是否可能发生过这种情况时，一名白宫官员拒绝详述。

这名官员称：“我不便对被指控的每个具体情报活动予以公开置评。”

默克尔并不是唯一一位私人通讯可能被美国监控的外国领导人。上月，巴西总统罗塞夫曾因类似原因取消了原定10月对美国的国事访问。（完）

编译：靳怡雯 发稿：程芳

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