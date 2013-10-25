美国疑监听默克尔手机 德国上下群情激愤

路透柏林10月24日（记者Madeline Chambers/Alexandra Hudson) - 就德国总理默克尔(Angela Merkel)手机疑遭美国监听一事，德国方面周四召见了美国驻德大使。德国政界人士称欧美自由贸易协定谈判可能由此大受影响。

默克尔23日要求美国总统奥巴马作出解释，一天后，德国外长Guido Westerwelle又单独召见了美驻德大使，显示了监听事件事态的严重性。这一事件在德国上下引发愤怒情绪。

社会民主党主席西格玛·加百利(Sigmar Gabriel)说，他对默克尔以及其他人被监听的消息倍感震惊。加百利说：“如果在欧洲公民的自由和人权遭到破坏的情况下，我认为与美国的自由贸易协定很难取得进展。”

其他德国人也持相同观点，德国国防部长托马斯·德梅齐埃(Thomas de Maiziere)说：“美国人仍然是我们的朋友，但这件事绝对不能容忍。”

白宫方面称，奥巴马已向默克尔保证美国“没在监听，也不会监听”她的电话，但未否认此前曾进行过监听活动。

默克尔的发言人称德国已收到默克尔手机可能被监听的信息，默克尔明确表示，如果消息当真，美德两国的互信将遭到严重破坏。

街头的德国民众也相当愤慨，38岁的西尔布兰德(Stephanie Hilebrand)走过勃兰登堡门时表示：“不该这样对待你的伙伴，我们不是恐怖分子，我们的总理也不是。”（完）

编译：王琛 发稿：王燕焜

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