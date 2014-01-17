德国官员称监控事件令德美关系恶化

中国官媒评论称朝鲜须尊重和遵守联合国决议 不可在错误道路上越走越远
路透北京4月30日 - 人民日报周日刊登”朝鲜半岛需要负责任行动“（钟声）的评论文章称， 朝鲜必须尊重和遵守联合国安理会决议，不可在射导、核试、被制裁，再射导、再核试、再被进一步制裁的错误道路上越走越远。
路透柏林1月16日 - 德国总理默克尔领导的基民盟（CDU）议会党团外交政策发言人米斯菲尔德（PhilippMissfelder）周四称，目前美德关系比2003年美国率兵攻打伊拉克时还糟糕。这表明德国对美国间谍活动的不满情绪强烈。
米斯菲尔德称，除非美国承诺停止在德国进行间谍活动，否则德国应阻止美国进入一国际金融交易数据库。预计米斯菲尔德很快将获任德国政府与美国关系协调官。
本周报道显示美德两国围绕“互不从事间谍活动协议”的会谈濒临破裂，因美国方面拒绝承诺不再对德国进行窃听。
米斯菲尔德说：“2003年是美德关系的低点。”当时两国围绕美国攻打伊拉克存在重大分歧。
“但你如果看看眼下情况，双方信任缺失的程度不比那时候轻，事实上很可能更严重，因为这次的问题给人们带来的困扰时间更长、更强烈。”
米斯菲尔德列出了德国对美国的三个主要要求：同意互不从事间谍活动；停止窃听政界官员；就美国如何处理采集的数据达成协议。（完）
编译：朱淑珍 发稿：程芳
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透北京4月30日 - 人民日报周日刊登”朝鲜半岛需要负责任行动“（钟声）的评论文章称， 朝鲜必须尊重和遵守联合国安理会决议，不可在射导、核试、被制裁，再射导、再核试、再被进一步制裁的错误道路上越走越远。
路透首尔4月29日 - 朝鲜周六试射一枚弹道导弹，不久前美国国务卿蒂勒森(Rex Tillerson)刚刚警告过，如果不能遏制朝鲜的弹道导弹及核计划，可能导致“灾难性后果”。
路透马尼拉4月28日 - 马来西亚总理纳吉布周五警告称，东南亚国家必须确保本国经济增长具有包容性，否则被边缘化的人群可能会转为暴力极端主义者，甚至推翻政治制度。