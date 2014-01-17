德国官员称监控事件令德美关系恶化

路透柏林1月16日 - 德国总理默克尔领导的基民盟（CDU）议会党团外交政策发言人米斯菲尔德（PhilippMissfelder）周四称，目前美德关系比2003年美国率兵攻打伊拉克时还糟糕。这表明德国对美国间谍活动的不满情绪强烈。

米斯菲尔德称，除非美国承诺停止在德国进行间谍活动，否则德国应阻止美国进入一国际金融交易数据库。预计米斯菲尔德很快将获任德国政府与美国关系协调官。

本周报道显示美德两国围绕“互不从事间谍活动协议”的会谈濒临破裂，因美国方面拒绝承诺不再对德国进行窃听。

米斯菲尔德说：“2003年是美德关系的低点。”当时两国围绕美国攻打伊拉克存在重大分歧。

“但你如果看看眼下情况，双方信任缺失的程度不比那时候轻，事实上很可能更严重，因为这次的问题给人们带来的困扰时间更长、更强烈。”

米斯菲尔德列出了德国对美国的三个主要要求：同意互不从事间谍活动；停止窃听政界官员；就美国如何处理采集的数据达成协议。（完）

编译：朱淑珍 发稿：程芳

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