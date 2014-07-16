CIA柏林站站长将在周末前离开德国--报导

韩国称美韩一致认为萨德反导系统部署正在顺利进行
总统办公室称，韩国国家安全顾问金宽镇与美国国家安全顾问麦克马斯特在电话交谈中，还就如果朝鲜进行更多挑衅，将快速采取包括新的联合国制裁在内的惩罚措施达成共识。(完)
路透柏林7月15日 - 德国《图片报》（Bild）周二报导称，美国中央情报局（CIA）柏林站站长将在本周末前离开德国。CIA柏林站站长因新曝光的间谍丑闻被德国要求离境。
报导援引安全消息人士称，CIA柏林站站长离境就是“这几天的事”。德国外交部拒绝对此发表评论，并指出之前声明已表示德国政府希望该情报代表“尽快”离境。
报导还称，近几日美国驻德国大使馆在确定CIA柏林站站长离境日期方面面临的压力与日俱增。
面对美国在德国进行间谍活动的大量报导，德国政府作出了要求CIA柏林站站长离境的决定。民众对间谍丑闻的愤怒，令德国总理默克尔面临对美国采取行动的压力。
德国上周称，在国防部发现了一名疑似美国间谍。而就在几天前，一名涉嫌为CIA充当线人的德国对外情报机构工作人员被捕，此人承认向美国联络人传递情报。
美国驻德国大使馆发言人拒绝发表评论，仅发表了这样的声明：“美国了解此事的重要性，尊重德国关于美国外交官在德国认可和存在的意愿。”（完）
编译：侯雪苹 发稿：王琛
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总统办公室称，韩国国家安全顾问金宽镇与美国国家安全顾问麦克马斯特在电话交谈中，还就如果朝鲜进行更多挑衅，将快速采取包括新的联合国制裁在内的惩罚措施达成共识。(完)
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