CIA柏林站站长将在周末前离开德国--报导

路透柏林7月15日 - 德国《图片报》（Bild）周二报导称，美国中央情报局（CIA）柏林站站长将在本周末前离开德国。CIA柏林站站长因新曝光的间谍丑闻被德国要求离境。

报导援引安全消息人士称，CIA柏林站站长离境就是“这几天的事”。德国外交部拒绝对此发表评论，并指出之前声明已表示德国政府希望该情报代表“尽快”离境。

报导还称，近几日美国驻德国大使馆在确定CIA柏林站站长离境日期方面面临的压力与日俱增。

面对美国在德国进行间谍活动的大量报导，德国政府作出了要求CIA柏林站站长离境的决定。民众对间谍丑闻的愤怒，令德国总理默克尔面临对美国采取行动的压力。

德国上周称，在国防部发现了一名疑似美国间谍。而就在几天前，一名涉嫌为CIA充当线人的德国对外情报机构工作人员被捕，此人承认向美国联络人传递情报。

美国驻德国大使馆发言人拒绝发表评论，仅发表了这样的声明：“美国了解此事的重要性，尊重德国关于美国外交官在德国认可和存在的意愿。”（完）

编译：侯雪苹 发稿：王琛

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