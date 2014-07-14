默克尔抨击涉美间谍事件 希望美国改变情报政策

朝鲜在建军85周年之际进行大规模实弹演习--韩联社
路透首尔4月25日 - 韩国联合通讯社周二报导称，朝鲜(北韩)在周二人民军建军85周年当天进行了大规模火炮演习。 韩联社援引未具名韩国政府消息人士的话称，有迹象显示朝鲜军方正在其东海岸城市元山附近地区进行大规模实弹演习。 韩国国防部未立即证实该报导。(完) (编译 徐文焰；审校 王丽鑫)
路透柏林7月12日(记者 Alexandra Hudson) - 德国总理默克尔周六表示，涉美间谍案说明德国和美国在情报作用方面的看法完全不一致，她希望德国的行动能劝阻美国对盟国的监控。
就在她接受德国电视二台(ZDF)此次采访两天前，德国政府要求美国中央情报局(CIA)柏林站站长离境，充分表明德国官员对美国间谍活动的愤怒。
白宫发言人厄尼斯特(Josh Earnest)周五对记者表示：“当分歧出现时，我们力图通过已有的专用渠道解决这些分歧……我们认为通过媒体尝试解决问题并不是合适之举。“
间谍丑闻令美德关系降至低点。去年曝出默克尔本人的手机也曾遭美国特工窃听。
当被问及她对曝出两起美国招募德国官员作为内线的反应时，默克尔表示：“我怎么生气不重要。对我而言，这说明我们(美德)对于情报工作有着根本不同的看法。”
“我不能现在就说我们所采取的措施会有效果，当然我希望能改变一些情况。但重要的在于展示我们如何看待这些事情......当这种情况发生时，那就不再是合作伙伴关系了。”
默克尔说，还有更为重要的东西需要监控，监控朋友只会伤及互信。
“我们不再处于冷战时期，我们面临着不同的威胁。我们应聚焦真正重要的事情。”（完）
编译：靳怡雯 发稿：王琛
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