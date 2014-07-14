默克尔抨击涉美间谍事件，希望美国改变情报政策

(本文由路透中文网编译提供)

路透柏林7月12日(记者 Alexandra Hudson) - 德国总理默克尔周六表示，涉美间谍案说明德国和美国在情报作用方面的看法完全不一致，她希望德国的行动能劝阻美国对盟国的监控。

就在她接受德国电视二台(ZDF)此次采访两天前，德国政府要求美国中央情报局(CIA)柏林站站长离境，充分表明德国官员对美国间谍活动的愤怒。

白宫发言人厄尼斯特(Josh Earnest)周五对记者表示：“当分歧出现时，我们力图通过已有的专用渠道解决这些分歧……我们认为通过媒体尝试解决问题并不是合适之举。“

间谍丑闻令美德关系降至低点。去年曝出默克尔本人的手机也曾遭美国特工窃听。

当被问及她对曝出两起美国招募德国官员作为内线的反应时，默克尔表示：“我怎么生气不重要。对我而言，这说明我们(美德)对于情报工作有着根本不同的看法。”

“我不能现在就说我们所采取的措施会有效果，当然我希望能改变一些情况。但重要的在于展示我们如何看待这些事情......当这种情况发生时，那就不再是合作伙伴关系了。”

默克尔说，还有更为重要的东西需要监控，监控朋友只会伤及互信。

“我们不再处于冷战时期，我们面临着不同的威胁。我们应聚焦真正重要的事情。”（完）