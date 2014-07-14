默克尔抨击涉美间谍事件，希望美国改变情报政策

标题新闻：俄罗斯总统普京称理解出口商对卢布升值的担忧，寻求由市场工具影响卢布汇率
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(本文由路透中文网编译提供)
路透柏林7月12日(记者 Alexandra Hudson) - 德国总理默克尔周六表示，涉美间谍案说明德国和美国在情报作用方面的看法完全不一致，她希望德国的行动能劝阻美国对盟国的监控。
就在她接受德国电视二台(ZDF)此次采访两天前，德国政府要求美国中央情报局(CIA)柏林站站长离境，充分表明德国官员对美国间谍活动的愤怒。
白宫发言人厄尼斯特(Josh Earnest)周五对记者表示：“当分歧出现时，我们力图通过已有的专用渠道解决这些分歧……我们认为通过媒体尝试解决问题并不是合适之举。“
间谍丑闻令美德关系降至低点。去年曝出默克尔本人的手机也曾遭美国特工窃听。
当被问及她对曝出两起美国招募德国官员作为内线的反应时，默克尔表示：“我怎么生气不重要。对我而言，这说明我们(美德)对于情报工作有着根本不同的看法。”
“我不能现在就说我们所采取的措施会有效果，当然我希望能改变一些情况。但重要的在于展示我们如何看待这些事情......当这种情况发生时，那就不再是合作伙伴关系了。”
默克尔说，还有更为重要的东西需要监控，监控朋友只会伤及互信。
“我们不再处于冷战时期，我们面临着不同的威胁。我们应聚焦真正重要的事情。”（完）
编译：靳怡雯 发稿：王琛
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世界大型企业研究会(世企研/Conference Board)周二公布，美国4月消费者信心指数为120.3，预估为122.5，3月经 修正后为124.9，前值为125.6。 美国商务部公布，美国3月新屋销售较前月上升5.8%，至62.1万户，为2016年7月以来最高水平，好于预期的58.3 万户。 当前值 前次值 失业率(%) 4.5 (3月) 4.7 (2月修正值) 非农业就业岗位(万) 增加9.8 (3月) 增加21.9 (2月修正值) 平均时薪(%) +0.2 (3月) +0.3 (2月修正值)
俄罗斯副总理德沃尔科维奇 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选