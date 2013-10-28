德媒称奥巴马早就知道默克尔手机被监听

路透柏林10月27日 -德国《图片报》周日报道称，美国总统奥巴马早在2010年就知晓美国情报机构监听德国总理默克尔手机一事。而之前有报道称，奥巴马对默克尔称他并不知情。

德国近日接到消息称美国国家安全局（NSA）监听了默克尔的手机，此后德国当局召见了美国驻德大使。

路透尚无法对周日最新报道予以证实。美国国家安全局对该报道予以否认，但未直接评论奥巴马是否知道默克尔电话被监听。

白宫和德国政府均不愿就此报道置评。

另有德国媒体引述默克尔办公室消息人士的话称，默克尔周三与奥巴马通电话时，奥巴马向她道歉，并说他之前如果知情的话，一定会加以制止。

《图片报》引述一名曾参与对默克尔电话监听的美国情报人员的话称，美国国家安全局局长亚历山大（KeithAlexander）在2010年亲自向奥巴马通报了此事。

报道称：“奥巴马对此没有加以制止，而是放任其继续。”

美国国家安全局则称，亚历山大从未与奥巴马讨论过任何与默克尔有关的情报活动。

《图片报》称，事实上奥巴马希望得到更多关于默克尔的信息，并要求国家安全局提供关于默克尔的“全面材料”。

相关报道助燃各方对美国监控活动的抨击。德国联盟党议会党团主席考德尔（Volker Kauder）称，美国的做法严重破坏信任，美国应放弃其霸权行为。（完）

编译：王琛 发稿：朱淑珍

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