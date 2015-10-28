默克尔访华 寻求加强中德商业关系

德国总理默克尔周三前往中国进行访问，寻求加强中德商业关系。德国是欧盟对华贸易规模最大的国家，主要得益于中国市场对德系车的需求以及德国工程行业的实力。但中国经济放缓令德国出口商受到冲击，导致这些企业的前景蒙阴。此次近20名来自机械、汽车、电气及电信行业的商界高管组成的代表团将随同默克尔访华。路透