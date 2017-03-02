德国大众卡车业务考虑与中国同行展开新的合作--杂志

路透法兰克福3月1日 - 大众汽车(Volkswagen)(VOWG_p.DE)的卡车业务主管Andreas Renschler对德国杂志Manager Magazin表示，大众汽车准备考虑进行新的卡车业务合作，比如在与中国重汽(3808.HK)的合作之外与中国一汽[SASACJ.UL]展开合作，借以在中国扩张。

“我们正在考虑如何能更好地在中国开展业务，”Renschler对该杂志表示，他并表示中国一汽集团(FAW)是家强大的公司。(完)