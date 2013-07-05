德国经济：第一季实质薪资下降，因经济停滞不前

路透柏林7月4日 - 德国联邦统计局周四发布的数据显示，德国人在2013年第一季的收入扣除价格因素，较去年同期减少0.1%，因通胀速度自2009年底以来首次超过工资增长速度。

这一数据打消了德国政府的期望。德国政府期望民间消费能提振今年经济增长，弥补因欧元区危机和中国经济放缓造成的外贸减速。

实际薪资下降的原因包括：在漫长而寒冷的冬季中，很多建筑工地停工，建筑工甚至到3月才能正常复工；另外，受累于成长减速的公司减少了分红。

德国经济在第一季成长0.1%，继2012年底的萎缩后勉强避免了衰退，归功于民间消费有助于抵消投资和外贸下降的影响。