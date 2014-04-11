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货币新闻 | 2014年 4月 11日 星期五 14:07 BJT

表格：德国3月批发物价较前月持平，较上年同期下降1.7%

路透柏林4月11日 - 德国联邦统计局周五公布：

* 德国3月趸售(批发)物价较前月持平，较上年同期下滑1.7%。2月分别为下降0.1%和1.8%。

具体数据如下:

德国趸售物价 2014年3月 2014年2月 2013年3月

较上月(%) 持平 -0.1 -0.2

较上年(%) -1.7 -1.8 -0.1

WPI(基期为2005年) 106.4 106.4 108.2 (完)

(编译 李春喜 审校 蔡美珍)
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