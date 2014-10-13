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货币新闻 | 2014年 10月 13日 星期一 14:09 BJT

表格：德国9月趸售物价较前月上升0.1%，较上年同期下滑0.9%

路透柏林10月13日 - 德国联邦统计局周一公布：

德国9月趸售(批发)物价较前月上升0.1%，较上年同期下滑0.9%（8月分别为下降0.2%和下降0.6%）

具体数据如下:

德国趸售物价 2014年9月 2014年8月 2013年9月

较上月(%) 0.1 -0.2 0.5

较上年(%) -0.9 -0.6 -1.6

WPI(基期为2010年) 106.4 106.3 107.4

注：路透调查访问的分析师预计9月趸售物价与前月持平，较上年同期下滑1.0%。 (完)

(编译 李春喜 审校 张若琪)
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