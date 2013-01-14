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货币新闻 | 2013年 1月 14日 星期一 15:28 BJT

表格: 德国12月趸售物价指数持平前月,较上年同期升3.2%

路透柏林1月14日 - 德国联邦统计局周一公布,德国12月趸售(批发)物价指数持平前月,较上年同期则上升3.2%.德国2012年平均趸售物价较2011年增长2.8%,主因燃料成本上涨了6.4%.

具体数据如下:

德国趸售物价 2012年12月 2012年11月 2011年12月

较上月(%) 持平 -0.7 持平

较上年(%) +3.2 +3.2 +3.0

WPI(基期为2005年) 123.2 123.2 119.4 (完) (编译 侯向明; 审校 丁琦)
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