德国经济：将在下半年加快，但幅度不大--ZEW经济学家

《全球汇市》美元升至三周高位，因美联储官员讲话和就业数据
路透纽约4月7日 - 美元周五升至三周高位，此前一位具影响力的美国联邦储备理事会(美联储/FED)官员表示，美联储在今年缩减资产负债表的计划将不会大大推迟其升息周期。
路透德国曼海姆6月18日 - 智库ZEW主管周二表示，分析师和投资者预计，德国经济成长将在下半年加快，但幅度不大。
“金融专家坚持他们的看法：德国经济成长可能将在2013年下半年加快，”ZEW总裁Clemens Fuest称。
“不过，目前的调查报告显示，经济改善的步伐将非常缓慢。”
ZEW月度调查显示，德国分析师和投资者信心6月连续第二个月上升，暗示德国经济在经历了2012年的低迷后步入复苏轨道。 (完)
(编译 许娜; 审校 艾茂林)
路透纽约4月7日 - 美元周五升至三周高位，此前一位具影响力的美国联邦储备理事会(美联储/FED)官员表示，美联储在今年缩减资产负债表的计划将不会大大推迟其升息周期。
路透纽约4月7日 - 油价周五上涨，在近一个月高位附近交易，此前美国对叙利亚政府的一个空军基地发射了导弹，市场担心冲突可能会扩大到石油资源丰富的地区。本周油价升3%。
路透4月7日 - 周五美国股市三大股指微跌，收盘远低于盘中高位，此前发布的美国就业数据弱于预期，美国对叙利亚进行导弹袭击，一位关键美国联邦储备理事会(FED/美联储)官员就缩减资产负债表计划发表评论。