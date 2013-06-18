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货币新闻 | 2013年 6月 18日 星期二 17:39 BJT

德国经济：将在下半年加快，但幅度不大--ZEW经济学家

路透德国曼海姆6月18日 - 智库ZEW主管周二表示，分析师和投资者预计，德国经济成长将在下半年加快，但幅度不大。

“金融专家坚持他们的看法：德国经济成长可能将在2013年下半年加快，”ZEW总裁Clemens Fuest称。

“不过，目前的调查报告显示，经济改善的步伐将非常缓慢。”

ZEW月度调查显示，德国分析师和投资者信心6月连续第二个月上升，暗示德国经济在经历了2012年的低迷后步入复苏轨道。 (完)

(编译 许娜; 审校 艾茂林)
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