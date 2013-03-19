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货币新闻 | 2013年 3月 19日 星期二 18:20 BJT

德国数据：3月ZEW景气判断指数显示投资人信心上升

德国2月ZEW经济景气判断指数曾创下2010年4月以来最高水准。

ZEW表示，本次调查访问了245位分析师和投资人，调查时间为3月4日至18日。欧元区已于3月16日同意援助塞浦路斯。(完) (编译 蔡美珍/许娜; 审校 王丽鑫)
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