版本:
中国
货币新闻 | 2013年 4月 16日 星期二 17:23 BJT

德国数据：4月ZEW经济景气判断指数急降至36.3，亦低于预估

该数据公布后欧元下滑。ZEW称欧元区债务危机仍是引发不确定性的一个因素，而且该指标与令人失望的经济数据一致。

ZEW表示，本次调查访问了243位分析师和投资人，调查时间为4月2日至15日。(完)

(编译 田建华/杜明霞；审校 沈以文)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐