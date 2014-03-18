版本:
中国
货币新闻 | 2014年 3月 18日 星期二 19:08 BJT

德国数据：3月ZEW经济景气判断指数创去年8月来最低，受乌克兰危机影响

路透德国曼海姆3月18日 - 周二公布的一项调查显示，3月德国分析师和投资者信心降幅超出预期，并触及2013年8月以来最低，因为担忧乌克兰危机可能沉重打击该国经济。

德国经济智库ZEW公布，3月ZEW经济景气判断指数为46.6，2月为55.7，甚至低于路透访问分析师中预测的最低值。分析师平均预估为53.0。

一名ZEW分析师表示，乌克兰危机是导致数据下滑的“重要因素”。

ZEW称，本次调查在3月3-17日期间进行，访问了241位分析师和投资者。3月ZEW现况指数为51.3，2月为50.0，稍低于预估的52.0。

ZEW经济学家还表示，民间消费料不会受到任何危机的影响，消费看似相当坚稳。(完)

(编译 李春喜 审校 徐文焰)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐