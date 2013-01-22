德国数据: 1月ZEW经济景气指数劲升至31.5,连续两月大幅成长

美国股市：连跌第三日，投资者评估银行业绩和地缘政治风险
路透4月13日 - 美国股市三大股指周四连续第三日下跌，投资者评估美国大型银行的业绩和地缘政治紧张局势，科技股连跌第十日。
路透德国曼海姆1月22日 - 德国智库ZEW周二发布月度调查显示,分析师和投资者对经济的看法连续第二个月大幅上升,显示欧元区危机对德国的冲击已不如去年底时那么严重.
1月ZEW经济景气判断指数劲升至31.5,远高于上月的6.9,也远远超过路透调查37位分析师所得预估中值12.0.
1月ZEW现况指数为7.1,高于上月的5.7,也高于分析师预估的6.0.
1月ZEW指数是调查272位分析师和投资者所得的结果,调查期间从1月2日至21日止.(完)
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路透4月13日 - 美国股市三大股指周四连续第三日下跌，投资者评估美国大型银行的业绩和地缘政治紧张局势，科技股连跌第十日。
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路透芝加哥4月13日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周四收盘下跌，分析师称，因预计美国大平原冬麦种植地带将有对作物有利的降雨，交易员在美国三日长周末前轧平头寸。