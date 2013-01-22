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货币新闻 | 2013年 1月 22日 星期二 18:21 BJT

德国数据: 1月ZEW经济景气指数劲升至31.5,连续两月大幅成长

路透德国曼海姆1月22日 - 德国智库ZEW周二发布月度调查显示,分析师和投资者对经济的看法连续第二个月大幅上升,显示欧元区危机对德国的冲击已不如去年底时那么严重.

1月ZEW经济景气判断指数劲升至31.5,远高于上月的6.9,也远远超过路透调查37位分析师所得预估中值12.0.

1月ZEW现况指数为7.1,高于上月的5.7,也高于分析师预估的6.0.

1月ZEW指数是调查272位分析师和投资者所得的结果,调查期间从1月2日至21日止.(完)

如欲参考原文报导,请点选 (编译 沈以文; 审校)
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