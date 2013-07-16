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货币新闻 | 2013年 7月 16日 星期二 17:29 BJT

德国数据：7月ZEW指数意外跌至36.3，市场原预估上扬

ZEW表示，本次调查访问了265位分析师和投资人，调查时间为7月1日至7月15日。

6月ZEW现况指数从8.6上升至10.6,分析师原预估为9.0。

ZEW分析师Frieder Mokinski称，金融市场分析师仍然整体看好德国经济前景。

他说，“尽管近期公布工业生产和外贸方面的数据相当疲软，但本次数据表明他们对德国经济的稳健很有信心。”(完) (编译 田建华/梁睿雪; 审校 蔡美珍)

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