德国数据：7月ZEW指数意外跌至36.3，市场原预估上扬

更新版1-中国经济：雄安新区要合理把握开发节奏，坚决严禁大规模开发房地产--副总理
路透北京4月6日 - 中国国务院副总理张高丽周四称，要高标准高质量高水平编制雄安新区规划，强化体制改革创新，加大政策支持力度环境，并合理把握开发节奏，坚决严禁大规模开发房地产，严加防范炒地炒房投机行为。
ZEW表示，本次调查访问了265位分析师和投资人，调查时间为7月1日至7月15日。
6月ZEW现况指数从8.6上升至10.6,分析师原预估为9.0。
ZEW分析师Frieder Mokinski称，金融市场分析师仍然整体看好德国经济前景。
他说，“尽管近期公布工业生产和外贸方面的数据相当疲软，但本次数据表明他们对德国经济的稳健很有信心。”(完) (编译 田建华/梁睿雪; 审校 蔡美珍)
路透北京4月6日 - 中国国务院副总理张高丽周四称，要高标准高质量高水平编制雄安新区规划，强化体制改革创新，加大政策支持力度环境，并合理把握开发节奏，坚决严禁大规模开发房地产，严加防范炒地炒房投机行为。
路透香港4月6日 - 中国多晶硅生产企业--保利协鑫能源控股有限公司周四宣布，董事会通过投资兴建位于新疆的多晶硅厂房项目，总投资预算为56.82亿元人民币。
路透4月6日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，中国铝生产商--中国宏桥集团正与银行团协商，寻求就去年6月筹集的一笔7亿美元贷款取得豁免；此前该公司延后公布财报，且股票暂停交易，因而违反合约规定。