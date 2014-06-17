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货币新闻 | 2014年 6月 17日 星期二 17:31 BJT

德国数据：6月投资者信心连续第六个月下挫，跌至约一年半低位--ZEW

现况指数从5月的62.1升至67.7，为2011年7月来最高。

ZEW主席Clemens Fuest称，“德国经济目前情况非常好，但进一步的增长有更多的困难。2014年第一季非常强劲，因天气条件有利，但有迹象显示第二季将略显疲弱。”

本次调查在6月2-16日期间进行，访问了234位分析师和投资者。(完)

(编译 张若琪/张荻；审校 王洋/田建华)
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