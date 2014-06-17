德国数据：6月投资者信心连续第六个月下挫，跌至约一年半低位--ZEW

国际油市：油价下挫，美国原油期货两周来首次跌穿50美元关口
路透纽约4月21日 - 油价周五下挫逾2%，本周录得逾一个月最大周线跌幅，因越来越多的迹象显示美国产量和库存增加，抵消了石油输出国组织(OPEC)减少全球原油供应过剩的努力。
现况指数从5月的62.1升至67.7，为2011年7月来最高。
ZEW主席Clemens Fuest称，“德国经济目前情况非常好，但进一步的增长有更多的困难。2014年第一季非常强劲，因天气条件有利，但有迹象显示第二季将略显疲弱。”
本次调查在6月2-16日期间进行，访问了234位分析师和投资者。(完)
(编译 张若琪/张荻；审校 王洋/田建华)
路透纽约4月21日 - 油价周五下挫逾2%，本周录得逾一个月最大周线跌幅，因越来越多的迹象显示美国产量和库存增加，抵消了石油输出国组织(OPEC)减少全球原油供应过剩的努力。
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
路透纽约4月21日 - 美国股市周五小幅收低，因投资者在竞争激烈的法国大选第一轮投票前保持谨慎，但标普500指数三周来首次录得周线涨幅。