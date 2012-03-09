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路透中文国际短讯 | 2012年 3月 9日 星期五 14:42 BJT

盖特纳称不担心人民币扩大使用范围

美国财政部长盖特纳周四表示，中国鼓励其他新兴市场经济体在国际贸易中更多地使用人民币，这不会对美元带来风险。他在达拉斯地区商会的活动中称：“这对美国而言是件好事,也意味着人民币将必须反映市场力量……所以我认为这些改革不会给美元带来风险。"路透

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