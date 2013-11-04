葛洲坝联营体接获阿根廷水电站项目

路透上海11月4日 -中国大型工程建筑企业--葛洲坝集团股份有限公司(600068.SS)上周六公告称，其与两家阿根廷公司组建的联营体已正式获得阿根廷两座水电站的交钥匙合同（EPC），合同总金额为约47.14亿美元，项目内容不仅包括设计和施工，还包括融资和15年的运营。

本项目涉及圣克鲁斯河总统电站（Nestor Kirchner）和省长电站（JorgeCepernic）两座水电站，总装机174万千瓦。阿根廷经济部将向中国有关银行递交贷款申请，有关银行将对该项目进行评估。

葛洲坝和阿根廷Electroingenieria SA按项目的60%和40%的份额完成，工期为66个月。

葛洲坝指出，该合同履行对公司本年度的资产总额、净资产和净利润等不构成重大影响，对未来几年公司的资产总额、净资产和净利润将产生一定的影响。

葛洲坝上周五收报4.26元，过去一个月累计上涨4.7%。（完）

(发稿 林琦; 审校 林高丽)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。