葛洲坝联营体接获阿根廷水电站项目

中国银行业风险防控监管措施出炉 全面摸清风险底数进行中
路透北京4月10日 - 在金融防风险、去杠杆的大背景下，中国银监会出炉银行业风险防控工作指导意见，涵盖银行业十大主要风险类别，这与之前3月初路透报导银监会开展信用风险专项排查一脉相承，监管层意在全面摸清风险底数，为今后银行业的监管推进提供基础。
路透上海11月4日 -中国大型工程建筑企业--葛洲坝集团股份有限公司(600068.SS)上周六公告称，其与两家阿根廷公司组建的联营体已正式获得阿根廷两座水电站的交钥匙合同（EPC），合同总金额为约47.14亿美元，项目内容不仅包括设计和施工，还包括融资和15年的运营。
本项目涉及圣克鲁斯河总统电站（Nestor Kirchner）和省长电站（JorgeCepernic）两座水电站，总装机174万千瓦。阿根廷经济部将向中国有关银行递交贷款申请，有关银行将对该项目进行评估。
葛洲坝和阿根廷Electroingenieria SA按项目的60%和40%的份额完成，工期为66个月。
葛洲坝指出，该合同履行对公司本年度的资产总额、净资产和净利润等不构成重大影响，对未来几年公司的资产总额、净资产和净利润将产生一定的影响。
葛洲坝上周五收报4.26元，过去一个月累计上涨4.7%。（完）
(发稿 林琦; 审校 林高丽)
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路透北京4月10日 - 中国对外直接投资与国家风险报告指出，中国2017年对外直接投资步伐有望放缓，发达经济体由于拥有较高的资产价值和较低的投资风险，将继续成为中国企业对外直接投资尤其是并购的优选地区，而中国对“一带一路”相关国家投资将继续保持快速增长。
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