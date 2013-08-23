葛洲坝联合体中标阿根廷245亿元项目

中国钢铁价格恢复性上涨基础不牢 要密切关注防止价格大起大落--发改委
路透北京3月28日 - 中国钢铁煤炭行业化解过剩产能和脱困发展工作部际联席会议昨日召开钢铁去产能工作会议，指出钢铁行业产能严重过剩的基本面仍然没有改变，价格恢复性上涨、效益回升的基础还不牢固，化解钢铁过剩产能的任务依然艰巨。
路透上海8月23日 - 中国大型水利水电施工企业葛洲坝(600068.SS)周四晚公告称，公司联合其他两家公司组成的联营体，获得阿根廷的两个水电站项目，合同金额折合人民币约245亿元。
发布在上海证交所的公告并称，公司拟非公开发行股票募集不超过40亿元人民币，该募集资金将用于苏州市中环快速路吴中区段BT项目及补充流动资金。
公司拟以不低于3.58元/股价格，向控股股东葛洲坝集团等在内的不超过10名特定投资者发行11.18亿股，葛洲坝集团将认购其中的40.83%。
公司今日同步公布的半年报显示，上半年公司归属于上市公司股东的净利润为8.5亿元，同比下降1.73%；基本每股收益0.243元，同比下降1.62%。
公司股票8月12日起因重大事项停牌，停牌前一交易日收报4.02元。（完）
(发稿 徐永； 审校 林高丽)
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路透北京3月28日 - 中国钢铁煤炭行业化解过剩产能和脱困发展工作部际联席会议昨日召开钢铁去产能工作会议，指出钢铁行业产能严重过剩的基本面仍然没有改变，价格恢复性上涨、效益回升的基础还不牢固，化解钢铁过剩产能的任务依然艰巨。
路透香港3月28日 - 中国房地产商--融创中国周二公布的去年净利按年减少约25%，但在剔除公允价值重估及物业减值拨备影响后的毛利按年增加4.4个百分点至23.4%，且增加派息，该股早盘股价最多曾涨至近一年半以来高位。
路透香港3月28日 - 总部位于安徽省的中国城市商业银行--徽商银行称，已向中国证监会申请中止审查A股发行，因有需与部分董事及股东协商的事项。