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中国财经 | 2013年 8月 23日 星期五 10:14 BJT

葛洲坝联合体中标阿根廷245亿元项目

路透上海8月23日 - 中国大型水利水电施工企业葛洲坝(600068.SS)周四晚公告称，公司联合其他两家公司组成的联营体，获得阿根廷的两个水电站项目，合同金额折合人民币约245亿元。

发布在上海证交所的公告并称，公司拟非公开发行股票募集不超过40亿元人民币，该募集资金将用于苏州市中环快速路吴中区段BT项目及补充流动资金。

公司拟以不低于3.58元/股价格，向控股股东葛洲坝集团等在内的不超过10名特定投资者发行11.18亿股，葛洲坝集团将认购其中的40.83%。

公司今日同步公布的半年报显示，上半年公司归属于上市公司股东的净利润为8.5亿元，同比下降1.73%；基本每股收益0.243元，同比下降1.62%。

公司股票8月12日起因重大事项停牌，停牌前一交易日收报4.02元。（完）

(发稿 徐永； 审校 林高丽)

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