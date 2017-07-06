葛洲坝获俄阿穆尔天然气加工厂部分工程 合同金额12.7亿欧元

路透上海7月6日 - 中国大型基建公司--葛洲坝集团股份有限公司(600068.SS)周三晚公告称，近日已签署施工总承包合同，获得俄罗斯阿穆尔天然气加工厂部分工程项目，合同金额12.744亿欧元，总工期81个月。

公告显示，葛洲坝承建工程包括六套天然气凝液／回注氮气装置和三套脱氦装置的安装、土建、部分临建、部分采购（土建材料、现场办公设施、设备管道保温材料、防腐材料等）、全部临时建筑的运营维护、调试和性能测试服务。

阿穆尔天然气加工厂是俄罗斯“西伯利亚力量”管道工程的配套工程，位于俄罗斯远东区南部与中国交界的阿穆尔州首府布拉戈维申斯克市。该项目原料气处理量为420亿立方米/年，包括六列天然气净化生产线、三列氦液化生产线、三列天然气凝液生产线、商品氦产能为1万吨/年，乙烷产能为260万吨/年，天然气凝液产能为160万吨/年。预计总投资规模 150-200亿美元，建设周期八年。

葛洲坝称，上述合同履行对公司本年度的资产总额、净资产和净利润等不构成重大影响。对未来几年公司的资产总额、净资产和净利润将产生一定的影响，具体数额目前还无法预测。

葛洲坝周三收报11.09元，过去一个月累计上涨6.9%。（完）