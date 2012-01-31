葛洲坝获南苏丹89亿元水电站合同

人民币小幅震荡微收升 双向宽幅波动格局料延续
路透北京2月24日 - 人民币兑美元即期周五小幅震荡微收升，盘中一度升破6.87关口，中间价持续第二日走升。交易员指出，结购汇偏均衡，在美指亦未出现很明显的趋势情况下，市场预期出现明显分化。考虑到监管层料无意出手，汇市双向宽幅波动格局料延续。
路透上海1月31日电---中国葛洲坝集团股份有限公司(600068.SS)周二公告称,公司与南苏丹电力签订水电站项目合同,金额约为89亿元人民币,总工期为80个月.
公告称,履行该合同对公司本年度的资产总额、净资产和净利润等不构成重大影响，对未来几年公司的资产总额、净资产和净利润将产生一定的影响.
葛洲坝2011年新签合同额累计725.3亿元,同比增长30.43%.
葛洲坝周一收报7.97元,过去三个月累计下跌11.04%.(完)
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--发稿 刘昕; 审校 黄凯
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