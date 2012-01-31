葛洲坝获南苏丹89亿元水电站合同

路透上海1月31日电---中国葛洲坝集团股份有限公司(600068.SS)周二公告称,公司与南苏丹电力签订水电站项目合同,金额约为89亿元人民币,总工期为80个月.

公告称,履行该合同对公司本年度的资产总额、净资产和净利润等不构成重大影响，对未来几年公司的资产总额、净资产和净利润将产生一定的影响.