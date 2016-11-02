专访：广发证券拟做大国际业务 考虑在纽约巴黎新加坡设点--高层

路透香港11月2日 - 中国大型券商--广发证券(000776.SZ)(1776.HK)高层指出，中国公司和居民全球化资产配置将给国内投行带来巨大机遇，未来广发证券国际化业务收入占比将会有明显提高。

“中国境内居民财富的全球资产配置及中国企业走出去的需求非常迫切，这将给券商的财富管理、企业融资及并购业务带来巨大的空间。”他说。