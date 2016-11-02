专访：广发证券拟做大国际业务 考虑在纽约巴黎新加坡设点--高层

融创等向乐视网等三企业投入168亿元 乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网周五晚宣布，融创中国受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透香港11月2日 - 中国大型券商--广发证券(000776.SZ)(1776.HK)高层指出，中国公司和居民全球化资产配置将给国内投行带来巨大机遇，未来广发证券国际化业务收入占比将会有明显提高。
广发证券战略发展部总经理李风华对路透表示，基于客户需求，该公司将考虑设立更多海外分支机构，例如在纽约、巴黎、新加坡、日本和韩国等。
“中国境内居民财富的全球资产配置及中国企业走出去的需求非常迫切，这将给券商的财富管理、企业融资及并购业务带来巨大的空间。”他说。
目前广发证券已在香港、伦敦和温哥华等地设立了分支机构。（完）
(发稿 陈敏；撰写 林琦; 审校 张喜良)
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网周五晚宣布，融创中国受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透北京1月13日 - 中国西南财经大学与普益标准近期发布的2016年银行理财报告称，2016年中国银行理财业务规模扩展增速虽有放缓，但相对其它行业增速仍然较高，预计当年存续规模能够突破30万亿元人民币关口，较2015年底同比增幅达27.66%；但由于监管层已加强监管，2017年理财产品收益率抬升的可能性不大。
路透北京1月13日 - 中国重庆市最新扩大房产税征收范围，将原先规定的无户籍、无企业、无工作的个人新购第二套及以上普通住房，调整为首套及以上。与此同时，重庆市场利率定价自律机制组织召开住房信贷专题会议，严格限制信贷资金流向投资投机性购房。