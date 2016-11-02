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中国财经 | 2016年 11月 2日 星期三 10:13 BJT

专访：广发证券拟做大国际业务 考虑在纽约巴黎新加坡设点--高层

路透香港11月2日 - 中国大型券商--广发证券(000776.SZ)(1776.HK)高层指出，中国公司和居民全球化资产配置将给国内投行带来巨大机遇，未来广发证券国际化业务收入占比将会有明显提高。

广发证券战略发展部总经理李风华对路透表示，基于客户需求，该公司将考虑设立更多海外分支机构，例如在纽约、巴黎、新加坡、日本和韩国等。

“中国境内居民财富的全球资产配置及中国企业走出去的需求非常迫切，这将给券商的财富管理、企业融资及并购业务带来巨大的空间。”他说。

目前广发证券已在香港、伦敦和温哥华等地设立了分支机构。（完）

(发稿 陈敏；撰写 林琦; 审校 张喜良)

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