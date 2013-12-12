GFI称非法资金加速流出发展中国家

非营利机构全球金融诚信组织（GFI）报告称，2011年有接近1万亿美元与欺诈、腐败及可疑商业交易有关的资金流出发展中国家，规模远远超过这些国家得到的海外援助，并且“脏钱”在加速流出发展中国家。非法资金流动无法精确统计，因其本身就具有隐秘性，但GFI数据还是能提供粗略估计。图为100美元面值的美元。路透