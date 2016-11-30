GfK调查显示英国11月消费者信心降至公投退欧以来最低

中国成长忧虑拖累油价走低 OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透伦敦11月30日 - 周三公布的调查显示，英国消费者信心降至6月公投退欧后以来的最低水准，因对经济的担忧加剧。
市场研究公司GfK表示，11月消费者信心指数从10月的负3降到负8。
这低于路透调查预估中值的负4，并创下7月负12以来的最低水准。
“本月信心全面下滑显示消费者对经济状况仍感到充满不确定性，”GfK市场动态主管Joe Staton表示。
衡量大额购买意愿的指标从10月的14降至5，同样触及7月以来最低水准。
另一份由莱斯银行委托进行的调查显示，11月整体企业的业务信心下滑5点；衡量经济乐观情绪的指标则触及三个月低位。
但业务前景信心触及10个月高位。
“11月调查显示整体信心小幅下滑，但整体来看调查结果与经济在第四季持续稳健成长相一致，”莱斯银行商业银行部门的资深分析师Hann-Ju Ho表示。
GfK代表欧盟执委会在11月1-15日对2,039人进行了调查。莱斯银行则在11月2-9日对约200家营业额逾100万英镑的企业展开调查。(完)
(编译 戴素萍 审校 张涛)
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