金融监管机构即将敲定全球新规 银行业进一步施压

路透伦敦8月10日 - 全球金融市场协会(GFMA)表示，新规定对放贷活动和市场的影响需经过监管机构更好的检验。下个月举行的一个会议将敲定最新一轮改革方案，改革旨在防止金融危机再次上演。

GFMA称已致信监管机构，希望不要再和已推出的规定有重复和冲突，并希望其研究这种需求如何与即将出台的改革举措相融合。

巴塞尔银行监管委员会未发表评论。该委员会下月将召开会议，为余下主要改革措施在年末截止期限前完成而努力。这些措施包括以更严格的标准来计算大银行应持有的资本规模。

GFMA由欧洲金融市场协会(AFME)等地区性的协会组成，该协会将上述改革措施称为“巴塞尔协议IV”(Basel IV)，言下之意这代表着资本要求的调整，而监管机构则对此并不赞同。

“虽然这些规则可以提升单个银行的稳定性并确保流动性，但可能要以牺牲整个市场的流动性为代价，”由GMFA委托撰写的一份报告称。

报告还称，应将其它改革措施的影响纳入考量，比如更为严格的“利润率”或抵押品要求等。“但是，只有等所有改革措施最终敲定并全面实施之后，才能确定所有影响。”

GFMA并未具体说明希望作出哪些规则调整。

巴塞尔委员会已着手研究改革的影响、措施的校准以及规则的连贯性，并已放宽部分规定。

关于新规则决不能导致银行资本要求大幅提高，20国集团(G20)领导人也已达成一致。

监管部门称，行业评估通常会假定最严苛的资本要求，而且不会将更严格规则在降低危机爆发可能性方面带来的好处完全考虑在内。(完)