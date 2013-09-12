GFMS预计明年金价进一步下降

图为东京一家商店内展示的金条。 REUTERS/Yuya Shino

路透伦敦9月12日 - 汤森路透旗下的咨询机构黄金矿业服务公司(GFMS)周四表示，2014年金价有可能进一步下跌。因市场对全球经济走稳有信心，今年金价出现十年多来的首次重挫。

GFMS最新的2013年金价调查称，由于美国料撤走货币刺激措施，引发升息预期，金价有可能在接近2014年底时跌破1,300美元。

该机构预计明年黄金均价为每盎司1,350美元，较今年均价1,446美元低7%，金价支撑位料介于1,200-1,250美元。

市场目前普遍预期美联储将在本月开始缩减购债。

“尽管金市已消化对美联储缩减购债的预期，但不等于真正宣布实施的时候，市场不会受到一点影响，”GFMS的金属研究和预测主管Rhona O'Connell说。

“当然最重要的因素之一是，当他们开始谈论升息时，就人气而言，那也有可能给金市带来一些压力，”Rhona表示。

GFMS仍预期明年初金价将上涨，地缘政治局势紧张和美国债务上限协商有可能失败，加大了金价在明年初涨至1,500美元的可能性。

美联储暗示将在今年底之前开始缩减购债计划，并计划在2014年中期完全撤销。受此冲击，今年迄今金价已跌去约五分之一，6月期间触及每盎司1,180.71美元的三年低点。

金价目前约为1,360美元，比2011年9月触及的纪录高位1,920.30美元低出约540美元。

**实货需求减退**

GFMS对实货需求增长前景仍保持谨慎，认为未来几个月不太可能重现上半年需求特别旺盛的情形，因传统的大买家中国和印度都已经完成库存补充。

4月黄金遭遇抛售，现货金价两日内下挫每盎司200美元，创30年来最大跌幅。金价6月进一步走低。这刺激今年上半年金条和金币需求达到725吨的纪录高位，首饰加工需求达到1,137吨，为2007年以来最高。

汤森路透GFMS称，今年上半年中国高K金首饰的黄金消费增至620吨，而2012年全年为500吨。

O'Connell称，“中国实货需求正在放缓，因金价已从先前低点反弹，且4月至8月间大举买入后，人们已经为即将到来的赠送礼品季做好了储备。”

“目前我们预计下半年的需求可能是上半年的八成左右。”

印度首饰黄金需求上半年跳增了25%至约350吨。但需求目前预计将下滑，因印度政府推出一系列限制黄金进口的措施，防止本国贸易赤字扩大。

上市交易基金(ETF)黄金持仓8月末较2012年底高点2,691吨减少了660吨，受美联储缩减刺激举措预期推动。

O'Connell称，“ETF减持的黄金，对于满足第二季金价大跌后激发的亚洲实货需求绰绰有余。”

GFMS表示，上半年央行净买入下降32%至191吨，全年料达到361吨，而2012年全年为445吨。

供应方面，上半年全球黄金矿产量增长3%至1,416吨，下半年料增长0.8%至1,501吨。(完)

(翻译 张荻； 审校 张涛)

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