金价未来数月料将跌破每盎司1,200美元--GFMS

路透伦敦3月31日 - 汤森路透旗下黄金矿业服务公司(GFMS)分析师团队周四在一份报告中称，金价可能将在未来数月内跌破每盎司1,200美元，因美国利率料将上调，同时实货需求依然疲弱。

该报告称，金价年内迄今已上涨逾16%，本月触及13个月高位1,282.51美元，但可能很难守住这些涨幅。

“连续三年年线下滑后，金价2016年初表现强劲，”GFMS在2015年黄金调查(Gold Survey 2015)中称，“如此耀眼的表现主要归功于投资者冒险意愿降温，以及出现对避险资产的新需求。”

报告指出，虽然对美国今年升息的预期降温已提振金价，但美国联邦储备委员会(美联储/FED)仍处在收紧货币政策轨道上的事实，将遏制金价涨势。

“我们认为，近期涨势可能为时短暂，一旦当前的市场动荡消退，我们可能将看到金价再度回落，尤其是在亚洲主要市场的实货需求已然低迷的情况下。”

GFMS表示，全球2015年实货黄金需求较上年下降2%，至五年低位4,124吨；同期全球金饰需求下滑3%，至三年低位2,166吨。

竞争全球最大黄金消费国宝座的中国和印度去年各自表现出不同趋势。包括金废料在内，中国的黄金加工量减少至668吨。而印度的黄金加工量增至812吨，成长了5%。

中国的金饰品需求下降了11%至563.7吨，为四年低点，而金饰品加工量下降了近10%至580吨。

“去年拖累中国黄金年需求的最大因素主要发生在上半年，当时国内股市表现强劲...吸引了社会上大量资本进入股市，”GFMS称。

而印度的金饰品需求去年则增至674.5吨，增幅近2%，而金饰品加工量则从690吨增加到736吨。

GFMS称，中长期而言市场供需的改善将会为黄金带来支撑，预计黄金产量继2015年达到创纪录的3,158吨之后，今年可能会出现2008年以来的首次下降，而实货需求则会随着时间推移而改善。

“全球金矿产量下降的预期，以及需求的逐渐回暖，将促使2016年黄金实货过剩规模减小，进而为金价带来支撑，并为前景的改善打下基础，”GFMS称。(完)