更正-全球贵金属：金价跌势今年料持续，并贯穿2015年--汤森路透GFMS

国际油市：OPEC秘书长称必须看到全球库存降至更接近五年均值
路透巴黎4月27日 - 石油输出国组织(OPEC)秘书长巴尔金都周四表示，全球过剩石油库存正在下降，但库存仍需要更加接近五年行业平均水平。
(更正：改正最后一段译文。)
* 2014年黄金均价料为每盎司1,225美元，下跌13%
* 美国货币政策正常化料将打压价格
* 实货买需虽然坚挺，但不足以推高金价
路透伦敦4月17日 - 汤森路透旗下贵金属咨询机构GFMS周四在一份报告中称，随着美国货币政策正常化和投资者转向收益更高的资产，今年金价料连续第二年下跌，并一直持续到2015年末。
GFMS在2014年度黄金报告中称，实货买需预计继续保持坚挺，但不足以抵消西方投资的持续减少。金价在去年第二季大跌后，实货买需曾触及纪录高位。
今年黄金平均价格料为每盎司1,225美元，低于2013年的1,410美元。去年金价在10多年来首次出现年度下跌。GFMS研究主管Rhona O'Connell表示，如果再有仓位结清热潮，今年金价可能会跌至1,100美元。
“从2009-2012年，金市的主要特征是金融不确定性引发大量投资，”她表示。“现在情况发生逆转，当前的情况是专业投资人士有其他渠道获得更高回报，他们不像以前那样担心风险。”
“撇开金融紧张状况不谈，未来两三年，投资者可能会有截然不同的心态，再次把黄金看成是大宗商品，供应不足将会推高价格，但这可能要几年后才会发生。”
去年金价挫跌28%，因投资人预期美联储将缩减其超常规刺激举措而卖出实货支持的上市交易基金(ETF)等投资产品。
GFMS报告显示，去年从ETF流出的黄金有880吨，2012年则是流入279吨。这因而抵销了实货黄金需求升至纪录高位4,957吨的影响。
去年金条投资跳增三分之一至纪录高位1,377吨，金饰购买增加18%至六年高位2,361吨。
**2013年市场净剩余**
中国的需求尤为强劲，去年中国超越印度，成为最大的黄金消费国。该国金饰珠宝加工需求大增四成至创纪录的871.9吨。
与此同时，废金供应去年减少22%，因价格低落无法吸引消费者出售黄金。而各国央行去年购金量下降25%至409吨。
GFMS称，纳入ETF平仓和矿产量增至创纪录的3,022吨的话，金市呈现277吨的净剩余量。
O'Connell表示，2014年和2015年实货金市场可能有少量短缺，但ETF黄金持仓继续渐减，反映缺乏专业投资者买盘，将使市场差不多平衡。
“我们认为，2015年金价将继续普遍下降。如果东亚需求保持现在这样的上升势头，实货需求要到2016年才会极其强劲，使得供应不足的程度能够影响金价。”(完) (编译 李春喜/戴素萍/张若琪 审校 艾茂林/田建华/石冠兰)
路透巴黎4月27日 - 石油输出国组织(OPEC)秘书长巴尔金都周四表示，全球过剩石油库存正在下降，但库存仍需要更加接近五年行业平均水平。
路透吉隆坡4月27日 - 马来西亚棕榈油期货周四回吐涨幅收低，因为 投资人在市场触及两周高点后获利了结。 指标7月棕榈油期货 收跌0.3%，报每吨2,506马币(576.75美 元)，盘中曾触及4月14日以来高点2,545马币(林吉特)。 成交量为51,302口。 “市场在区间交投，有一些获利了结，”一名吉隆坡期货交易员表示 。 棕榈油最近受到出口疲弱以及产量增长预测造成的偏空人气打击。本 周料连续第三周下跌，本周迄今已经下跌0.9%。 马来西亚4月1-25日棕榈油出口较上月同期下滑，两家船货验证机构 给出的数据分别为下滑1.2%和下滑3.4%。 芝加哥期货交易所(CBOT)豆油期货 下跌0.2%，大连9月豆油<DB Ycv1>上涨0.2%。大连9月棕榈油期货 最高跳涨1.3%。(完) (编译 李春喜 审校 张涛)
路透新加坡4月27日 - 亚洲石脑油及汽油裂解价差周四下跌，因本周 新加坡与美国库存高企。 亚洲石脑油裂解价差触及每吨73.53美元的五周低点，汽油裂解价差 亦触及四周低点每桶9.87美元。 官方数据显示，在截至4月26日的当周，新加坡陆上轻质馏分油库存 增加113万桶至近八个半月最高水准1,480万桶。这仅比2016年3月2日创下 的纪录高位1,550万桶低4.5%。 前一日数据显示美国汽油库存上周增长340万桶，而路透调查的分析 师预测是下降100万桶。 不过石脑油基本面基本上保持强劲，因供应预计收紧。这在现货交易 中得到反映。 例如，台塑石化已经购买了大约13万吨6月上半月到岸麦寮的规格未 定石脑油船货，成本加运费价(C&F)较日本报价每吨升水4-5美元。 这高于台塑石化4月12日为大约12万吨5月上半月运抵麦寮的石脑油支 付的升水，这些船货的最高升水是每吨2美元。 有七笔现货交易，其中两笔是汽油，其余的是石脑油。 伊藤忠商事和托