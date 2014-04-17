更正-全球贵金属：金价跌势今年料持续，并贯穿2015年--汤森路透GFMS

(更正：改正最后一段译文。)

* 2014年黄金均价料为每盎司1,225美元，下跌13%

* 美国货币政策正常化料将打压价格

* 实货买需虽然坚挺，但不足以推高金价

路透伦敦4月17日 - 汤森路透旗下贵金属咨询机构GFMS周四在一份报告中称，随着美国货币政策正常化和投资者转向收益更高的资产，今年金价料连续第二年下跌，并一直持续到2015年末。

GFMS在2014年度黄金报告中称，实货买需预计继续保持坚挺，但不足以抵消西方投资的持续减少。金价在去年第二季大跌后，实货买需曾触及纪录高位。

今年黄金平均价格料为每盎司1,225美元，低于2013年的1,410美元。去年金价在10多年来首次出现年度下跌。GFMS研究主管Rhona O'Connell表示，如果再有仓位结清热潮，今年金价可能会跌至1,100美元。

“从2009-2012年，金市的主要特征是金融不确定性引发大量投资，”她表示。“现在情况发生逆转，当前的情况是专业投资人士有其他渠道获得更高回报，他们不像以前那样担心风险。”

“撇开金融紧张状况不谈，未来两三年，投资者可能会有截然不同的心态，再次把黄金看成是大宗商品，供应不足将会推高价格，但这可能要几年后才会发生。”

去年金价挫跌28%，因投资人预期美联储将缩减其超常规刺激举措而卖出实货支持的上市交易基金(ETF)等投资产品。

GFMS报告显示，去年从ETF流出的黄金有880吨，2012年则是流入279吨。这因而抵销了实货黄金需求升至纪录高位4,957吨的影响。

去年金条投资跳增三分之一至纪录高位1,377吨，金饰购买增加18%至六年高位2,361吨。

**2013年市场净剩余**

中国的需求尤为强劲，去年中国超越印度，成为最大的黄金消费国。该国金饰珠宝加工需求大增四成至创纪录的871.9吨。

与此同时，废金供应去年减少22%，因价格低落无法吸引消费者出售黄金。而各国央行去年购金量下降25%至409吨。

GFMS称，纳入ETF平仓和矿产量增至创纪录的3,022吨的话，金市呈现277吨的净剩余量。

O'Connell表示，2014年和2015年实货金市场可能有少量短缺，但ETF黄金持仓继续渐减，反映缺乏专业投资者买盘，将使市场差不多平衡。