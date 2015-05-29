广发等20家券商合资设立信用增进公司 注册资本33亿元

路透上海5月29日 - 中国广发证券(000776.SZ)(1776.HK)、东方证券(600958.SS)周四稍晚公告显示，包括广发和东方证券在内，合计20家券商共同发起设立中证信用增进股份有限公司，注册资本33亿元人民币，目前该合资公司已取得营业执照。

中证信用增进公司设立在深圳前海，主要业务包括各类信用主体及债项产品的信用增进、征信业务和信用评级、增信基金设立和运营管理、股权债券及金融衍生品投资等。广发证券和东方证券各出资2亿元。

广发证券指出，随着中国债券市场和私募市场的快速发展，债券品种和信用产品不断丰富、结构日趋复杂，为尽快完善和强化市场信用增进功能，满足不同市场主体对信用风险配置的需求，各方同意发起成立中证信用增进公司。（完）

(发稿 林琦; 审校 张喜良)

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