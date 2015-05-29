广发等20家券商合资设立信用增进公司 注册资本33亿元

中国财政部称辽宁省四种方式虚增财政收入 将密切关注地方财政运行
路透北京1月20日 - 针对辽宁省财政数据造假事件，中国财政部周五称，辽宁省相关市县主要通过虚构应税事项和纳税依据、虚假拆迁或转让土地等四种方式虚增财政收入。
路透上海5月29日 - 中国广发证券(000776.SZ)(1776.HK)、东方证券(600958.SS)周四稍晚公告显示，包括广发和东方证券在内，合计20家券商共同发起设立中证信用增进股份有限公司，注册资本33亿元人民币，目前该合资公司已取得营业执照。
中证信用增进公司设立在深圳前海，主要业务包括各类信用主体及债项产品的信用增进、征信业务和信用评级、增信基金设立和运营管理、股权债券及金融衍生品投资等。广发证券和东方证券各出资2亿元。
广发证券指出，随着中国债券市场和私募市场的快速发展，债券品种和信用产品不断丰富、结构日趋复杂，为尽快完善和强化市场信用增进功能，满足不同市场主体对信用风险配置的需求，各方同意发起成立中证信用增进公司。（完）
(发稿 林琦; 审校 张喜良)
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路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透北京1月20日 - 中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，今年将继续开展IPO企业现场检查工作，督促发行人提高信息披露质量，督促中介机构勤勉尽责，防止带病申报，严把资本市场入门关，对IPO中的违法违规行为发现一起查处一起。