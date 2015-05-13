广发证券与中山公用合组一家并购基金 预计规模20亿元

中国证交会称督导部分券商资管业务自查非新要求 未造成市场影响
路透北京5月5日 - 中国证监会周五称，近日有关证监局督导部分证券公司对照法规要求开展资管业务自查，是前期监管工作的延续，并非新增要求。相关规范行为有序进行，未对市场造成影响。
路透上海5月13日 - 中国大型券商--广发证券(000776.SZ)周三公告称，全资子公司广发信德投资管理公司与关联方中山公用(000685.SZ)子公司公用环保发起设立一家并购基金管理公司及广发信德·中山公用并购基金，该基金规模预计为20亿元人民币。
中山公用为广发证券第三大股东，持有后者11.6%股份。公告显示，计划成立的基金管理公司，由广发信德和公用环保各持60%和40%股权。而并购基金的形式为有限合伙制，其中广发信德认缴3亿元，公用环保认缴2亿元，其余对外募集。
并购基金投资主线为节能环保、清洁技术、新能源或其他符合国家产业发展政策之行业，着重围绕中山公用在水处理等环保行业优势以及广东地区乃至全国的资源优势，做重点布局。
广发证券周二收报28.42元，过去一个月累计下跌7.2%。（完）
(发稿 林琦; 审校 林高丽)
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