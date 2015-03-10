谷歌财务长Patrick Pichette宣布将退休

路透3月10日 - 谷歌(GOOGL.O)周二称公司财务长Patrick Pichette宣布将退休，这是该公司最新一次高层人事变动。

谷歌在提交给美国证券交易委员会(SEC)的监管文件中称，公司将在六个月内找到接替人选。Pichette的退休日期尚未确定，但谷歌称他将帮助协助新财务长。

谷歌高层出现了一系列人事变动。公司市值约为3,800亿美元，分析师预计今年营收将达到760亿美元。

谷歌股价在常规交易时段收跌2.4%至555.01美元，盘后交易下跌0.15美元。

Pichette于2008年加入谷歌，此前是电信行业的高管。(完)

(翻译 张荻； 审校 郑茵)

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