谷歌财务长Patrick Pichette宣布将退休

南非金融服务委员会调查前财长戈尔丹被召回前发生的某些交易
路透约翰内斯堡5月2日 - 南非金融服务委员会(FSB)的一位官员周二称，该委员会正在调查前财长戈尔丹(Pravin Gordhan)被从投资者路演中召回并遭解职前的数小时里进行的某些交易。
路透3月10日 - 谷歌(GOOGL.O)周二称公司财务长Patrick Pichette宣布将退休，这是该公司最新一次高层人事变动。
谷歌在提交给美国证券交易委员会(SEC)的监管文件中称，公司将在六个月内找到接替人选。Pichette的退休日期尚未确定，但谷歌称他将帮助协助新财务长。
谷歌高层出现了一系列人事变动。公司市值约为3,800亿美元，分析师预计今年营收将达到760亿美元。
谷歌股价在常规交易时段收跌2.4%至555.01美元，盘后交易下跌0.15美元。
Pichette于2008年加入谷歌，此前是电信行业的高管。(完)
(翻译 张荻； 审校 郑茵)
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透约翰内斯堡5月2日 - 南非金融服务委员会(FSB)的一位官员周二称，该委员会正在调查前财长戈尔丹(Pravin Gordhan)被从投资者路演中召回并遭解职前的数小时里进行的某些交易。
路透伦敦5月2日 - 英国石油巨头--BP公布的2017年第一季获利较上年同期增长近两倍，得益于油价上涨以及产量增至五年最高的提振。不过该公司为了支付收购以及2010年墨西哥湾漏油事件的成本，债务上升。
路透伦敦5月2日 - 国际金融协会(IIF)周二公布的数据显示，新兴市场4月为连续第五个月外资净流入，创2015年上半年以来最长连续纪录。