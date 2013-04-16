英国大型企业对银行贷款的兴趣再度升高--调查

铃木汽车、东芝和电装将在印度建立汽车锂电池合资企业
路透东京4月14日 - 铃木汽车、东芝和电装周五表示，他们将在印度建立一家生产汽车锂电池的合资企业；印度汽车排放标准越加严格，以应对污染问题。
路透伦敦4月16日 - 周二公布的一项调查显示，英国大型企业对银行信贷的热络程度达到过去五年来的高点，显示许多人认为的经济严重停滞情况有所缓解。
英国央行和政府官员表示，缺乏银行放款，尤其是对中小企业放款，是英国经济自金融危机复苏极为缓慢的原因之一。
这问题似乎正在消退，至少对重量级企业是如此。
根据专业服务机构德勤的调查，有67%的受访财务长称，银行是受欢迎的信贷来源。这是2007年第三季展开这项季度调查以来的最高水准。
“金融市场，尤其是欧元区的压力降低，带动英国大型企业信贷情况改善，”德勤首席经济分析师Ian Stewart称。
“这衡量了改变情况，财务长现在认为从银行借款是更具吸引力的融资方式，这样的认知达到金融危机以来最强烈的水准。”
报告指出，对大型企业来说，发债筹资和银行贷款仍是最具吸引力的融资型态，因成本降低且可取得性升高。
德勤在3月14-28日间调查了120位英国大型企业财务长。(完)
(编译 王冠中; 审校 徐文焰)
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