新加坡主权基金GIC认为中国股市震荡带来投资机会

路透新加坡7月30日 - 中国监管机构对于在中国上市公司持有大量股份的投资者实施一些限制，但新加坡主权财富基金--新加坡政府投资公司(GIC)正在中国震荡的股市中寻觅新的投资机会。

“这给我们这些做长远考虑的投资者带来一些机会，我们没有这种流动性限制。这显然有利，”GIC公布年报时其投资长Lim Chow Kiat对路透表示。

Lim称，鉴于实施这些限制，一些投资者由于面对赎回压力，正在出售少数持股，这样长期投资者就有机会出手买进。

中国证券监管机构本月稍早禁止持股5%以上的股东未来六个月减持，以止住股市跌势。

GIC没有公布对中国的具体布局情况，但其年报显示，3月31日止的会计年度，其北亚(中国、台湾、香港和韩国)投资占比为15%。

新加坡另一主权投资者淡马锡控股本月稍早也表示，尽管中国市场波动，但仍希望投资中国。

Lim称，中国股市近期波动是“市场严重投机”的结果，但补充称，并不认为这会影响经济改革进程。(完)

(编译 李爽；审校 许娜)

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