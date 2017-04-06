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亚洲 | 2017年 4月 6日 星期四 17:31 BJT

香港个股：新加坡GIC在新天绿色能源周一股价大涨当日减持少量持股

路透香港4月6日 - 据香港联交所的资料显示，新天绿色能源周一乘“雄安新区”概念股价大涨当日，新加坡政府投资公司（GIC）趁机减持少量持股。

GIC于4月3日按平均每股1.72港元，出售新天绿色能源942.5万股H股，套现约1,621万港元；本次减持后，其在H股的持股比例由13.34%降至12.83%。

受中国设立河北雄安新区翌日的消息刺激，总部位于石家庄市的新天绿色能源周一盘中最多涨24%至1.86港元的22个月高位。该股今天收市回吐5.29%，报1.61港元。（完） (记者 雷美珍；审校 曾祥进)
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