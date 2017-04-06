香港个股：新加坡GIC在新天绿色能源周一股价大涨当日减持少量持股

《香港报摘》--信报5月24日
--内地电讯市场将于今年10月1日取消手机内地长途及漫游费用，中国电信董事长杨杰在香港出席股东会后表示，措施有望提前至9月1日实施，趁机抢占市场份额。
路透香港4月6日 - 据香港联交所的资料显示，新天绿色能源周一乘“雄安新区”概念股价大涨当日，新加坡政府投资公司（GIC）趁机减持少量持股。
GIC于4月3日按平均每股1.72港元，出售新天绿色能源942.5万股H股，套现约1,621万港元；本次减持后，其在H股的持股比例由13.34%降至12.83%。
受中国设立河北雄安新区翌日的消息刺激，总部位于石家庄市的新天绿色能源周一盘中最多涨24%至1.86港元的22个月高位。该股今天收市回吐5.29%，报1.61港元。（完） (记者 雷美珍；审校 曾祥进)
--内地电讯市场将于今年10月1日取消手机内地长途及漫游费用，中国电信董事长杨杰在香港出席股东会后表示，措施有望提前至9月1日实施，趁机抢占市场份额。
--周二(23日)晚间，多家上市公司接到控股股东以及公司董监高方面的增持通知，基于对公司未来持续稳定发展的信心，增强广大投资者的信念，在二级市场上进行增持。
路透上海5月24日 - 以下为中国国家统计局、海关，以及国家外汇管理局等公布中国主 要宏观经济数据日程：（公布时间为北京时间） 公布日期 公布时间 经济指标 数据日期 5月 5/26 -- 中国外汇市场交易概况数据 4月 5/27 0930 工业经济效益月度报告 4月 5/31 0900 官方制造业PMI 5月 官方非制造业PMI 5月 -- 中国货物和服务贸易收支 4月 -- 中国对外证券投资资产（分国别） 2016年12月末