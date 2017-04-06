香港个股：新加坡GIC在新天绿色能源周一股价大涨当日减持少量持股

GIC于4月3日按平均每股1.72港元，出售新天绿色能源942.5万股H股，套现约1,621万港元；本次减持后，其在H股的持股比例由13.34%降至12.83%。

受中国设立河北雄安新区翌日的消息刺激，总部位于石家庄市的新天绿色能源周一盘中最多涨24%至1.86港元的22个月高位。该股今天收市回吐5.29%，报1.61港元。（完） (记者 雷美珍；审校 曾祥进)