新加坡GIC直接涉足私募股权 其他主权财富基金或将追随

路透新加坡9月4日 - 新加坡政府投资公司(GIC)正采取罕见行动，直接投资未上市公司。银行家表示，其他主权财富基金也可能仿效此举，因目前收益率偏低，促使基金经理人采取更加亲力亲为的态度追寻较高的报酬率。

今年上半年GIC同意支付最高达3.1亿美元，收购两家未上市菲律宾企业的少数股权：食品生产商Century Canning和医院集团Metro Pacific Investment。

虽然这两笔菲律宾投资在GIC估计达300亿美元的私募股权投资组合中只是九牛一毛，但象征GIC正改变原有态度。GIC此前都是将钱交给一支私募股权基金，然后由该支基金代表GIC投资，或与一家收购公司共同投资。

“这些将完全源自其本身--没有投资银行参与交易。”为GIC这两笔菲律宾投资提供顾问谘询的律师事务所Milbank, Tweed, Hadley & McCloy合伙人Jacqueline Chan表示。

GIC在5月时收购了巴西线上运动商品零售商Netshoes的一些股份。两个月后，GIC又投资了印度最大的电子商务公司Flipkart，但投资金额未透露。

这些交易代表这个全球规模第八大的主权财富基金转变策略，正转型至主动的私募股权投资者。银行家表示，其他主权财富基金可能跟随GIC的脚步采取这个方式。多支主权财富基金正增加私募股权等替代性资产类别的投资，以补股票、债券和房地产等较传统投资回报的不足。

挪威去年称，正考虑让规模排名全球居首的该国主权财富基金进行外国私募股权投资。中国投资有限责任公司[CIC.UL]也正将资金投入私募股权基金。(完)

(编译 张若琪 审校 徐文焰)

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