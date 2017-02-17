香港个股：GIC减持中广核电力逾6,100万港元股份，H股比例降至4.8%

路透香港2月17日 - 据香港联交所周五的资料显示，新加坡政府投资公司（GIC）近日减持中广核电力逾6,100万港元的股份，H股的持股比例降至4.8%。

资料显示，GIC周三（15日）出售中广核电力2,538.2万股股份，平均价每股2.41港元，涉资约6,117万港元；本次减持后，其在H股的持股比例由5.03%降至4.8%。

据中广核电力的财务报告，GIC于去年6月底持有中广核电力约6.03亿股股份，占H股股本5.4%，占全部股本1.33%。

该股周五收跌1.24%，报2.39港元。（完）