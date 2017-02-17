香港个股：GIC减持中广核电力逾6,100万港元股份，H股比例降至4.8%

中德关系：关于电动车配额问题，中德两国获得良好进展
路透北京5月24日 - 德国外交部长加布利尔周三称，就电动车配额一事，中德双方已取得良好进展，他并补充称，仍需要制定更多细节。
路透香港2月17日 - 据香港联交所周五的资料显示，新加坡政府投资公司（GIC）近日减持中广核电力逾6,100万港元的股份，H股的持股比例降至4.8%。
资料显示，GIC周三（15日）出售中广核电力2,538.2万股股份，平均价每股2.41港元，涉资约6,117万港元；本次减持后，其在H股的持股比例由5.03%降至4.8%。
据中广核电力的财务报告，GIC于去年6月底持有中广核电力约6.03亿股股份，占H股股本5.4%，占全部股本1.33%。
该股周五收跌1.24%，报2.39港元。（完）
(记者 雷美珍；审校 张喜良)
路透北京5月24日 - 德国外交部长加布利尔周三称，就电动车配额一事，中德双方已取得良好进展，他并补充称，仍需要制定更多细节。
路透吉隆坡5月24日 - 马来西亚棕榈油期货周三收跌逾1%，跌至近三周低点，追随芝加哥期货交易所(CBOT)和大连商品交易所豆油跌势。
路透新加坡5月24日 - 亚洲含硫500ppm柴油价差周三涨至近一个月最高位，但每桶价差低于11美元，仍低于上年同期的超过11.50美元的水平。