2040年前全球需要基础设施支出94万亿美元--GIH报告

路透伦敦7月25日 - 20国集团(G20)支持的Global Infrastructure Hub(GIH)周二表示，如果持续目前的支出趋势，到2040年时全球94万亿(兆)美元的基础设施投资需求，将有近五分之一无法获得资金。

GIH在报告中称，为弥补支出缺口，基础设施年支出应从国内生产总值(GDP)的3%提高至3.5%。

报告详细列出各国在2040年之前在基础设施方面需要多少支出，哪些部门需求最为迫切，以及根据目前的支出趋势还差多少。

“我们相信这些信息对于政府，以及未来负责提供资金、计划和建设基础项目的机构来说至关重要...”GIH执行长Chris Heathcote称。

G20在2014年成立GIH，旨在帮助为全球公共和民间提供更多基础设施方面的投资机会。其资金由英国、澳洲、中国、韩国和新加坡政府提供。

每年需投资3.7万亿美元于基础设施以满足需求，相当于全球第四大经济体德国的年经济产出。

报告指出，为满足联合国永续发展目标(SDG)，目前到2030年间，投资需增至全球GDP的3.7%。SDG旨在确保2030年前所有人都能享有饮用水及电力资源。

GIH称，为支持全球经济增长，填补发达国家和发展中国家的基础设施缺口，因此投资是必要的。

基础设施支出缺口最大的是美国，为3.8万亿美元；中国则需求最高，达28万亿美元，相当于全球基础设施投资需求的30%。

这份报告详细研究了50个国家及七种工业部门，由总部位于澳洲的GIH及Oxford Economics撰写。(完)