美国一陪审团裁定Gilead须就丙型肝炎新药侵权赔偿默克2亿美元

路透加州圣荷西/纽约3月25日 - 一联邦陪审团周四裁定Gilead Sciences Inc (GILD.O)须支付2亿美元损害赔偿给美国制药大厂默克 (MRK.N)，因获利丰厚的丙型肝炎(C型肝炎)治疗药物侵犯默克两项专利。

损害赔偿远低于默克要求的20亿美元。加州圣荷西的同一陪审团周二确认专利的效力。这些专利正是Gilead知名药物Sovaldi与Harvoni争议的核心。这两种药品2014与2015年在美国的销售额超过200亿美元。

Gilead在新一代丙型肝炎治疗药品市场占据主导地位，而默克正力图追赶。新一代药物对丙型肝炎患者的治癒率远高于九成。

默克也就Gilead药物未来销售要求支付10%权利金。这个议题另案处理，下周将在美国地区法官Beth Labson Freeman主持的无陪审团审理中进入辩论程序。默克自家的丙型肝炎药物Zepatier在1月获得批准。

Gilead发言人Michele Rest表示，该公司不认为默克有权获得任何损害赔偿。“如果法官维持陪审团的裁决，我们将会上诉，”她表示。

默克则在声明中表示，“对于陪审团认定专利保护对新药物治疗的发展至关重大，我们相当欣慰。”

默克盘后下跌0.50美元至52.57美元。Gilead则是小涨。(完)