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路透中文国际短讯 | 2013年 1月 18日 星期五 14:56 BJT

统计局首次公布中国居民基尼系数

中国首次公布全国居民基尼系数，2012年为0.474。国家统计局长马建堂称，2012年劳动年龄人口在相当长时期第一次出现绝对下降，须高度重视。中国过去10年基尼系数最高点出现在2008年(0.491)，马建堂表示，08年之后的高点回落说明加快居民收入改革的紧迫性。路透
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